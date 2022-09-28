«Чтобы посетил все места, где произошли убийства». Гендиректор Шахтера порекомендовал президенту ФИФА встретиться с Зеленским 28 сентября, 16:26 Сергей Палкин раскритиковал ФИФА (Фото:ФК Шахтер)

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин раскритиковал отношение ФИФА к Украине и украинскому футболу после начала полномасштабной войны.

По словам Палкина, президенту ФИФА Джанни Инфантино нужно встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и лично увидеть зверства, которые совершили российские войска против украинского народа, сообщает The Athletic.

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"Такое ощущение, что ФИФА нас полностью проигнорировала. Даже хуже они уничтожили наш футбол своими решениями.

Ладно, вы не хотите посещать Украину. Ладно, вы не хотите существенно помочь с финансовой точки зрения украинскому народу, но не разрушайте также то, что у нас было раньше. Сядьте с нами и обсудите, как вы можете помочь.

Я бы хотел, чтобы Инфантино понял, чтобы он приехал в Украину и встретился с президентом нашей страны, посетил все места, где произошли эти убийства", — сказал Палкин.

Ранее Сергей Палкин набросился на ФИФА за ее бездействие в необходимости наказать за полномасштабное вторжение в Украину Россию, которую не исключили из организации.