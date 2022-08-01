Босс Шахтера обрушился на ФИФА: «Что должна сделать Россия, чтобы ее исключили? Сбросить на нас атомную бомбу?»

1 августа, 21:57
Палкин недоволен бездействием ФИФА (Фото:ФК Шахтер via Telegram)

Палкин недоволен бездействием ФИФА (Фото:ФК Шахтер via Telegram)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин обрушился на Международную федерацию футбола (ФИФА) за ее бездействие в необходимости наказать за полномасштабное вторжение в Украину Россию, которую не исключили из рядов организации.

В интервью Tribuna.com функционер напомнил, что после начала полномасштабной войны на конгрессе организации приняли русский язык официальным.

«Взяли выкинули две бедные африканские ассоциации за какой-то коррупционный скандал, а здесь русские творят что хотят, и даже на повестке дня нет темы исключения России из ФИФА», — возмутился Палкин.

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По его мнению, каждый должен отвечать за себя, и у Шахтера «есть четкая, жесткая и понятная позиция», и «если мы воюем, то воевать нужно везде».

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«А то получается, что наш футбол они убили, а в России спокойно себе играют чемпионат и еще претендуют, чтобы выступать в Лиге чемпионов, говорят, что хотят на чемпионат мира. У них все в порядке, а мы страдаем все. А ФИФА их еще и поддерживает. Что должна сделать Россия, чтобы ее исключили из ФИФА? Атомную бомбу сбросить на нас?», — выразил негодование Палкин.

По его словам, он говорил иностранным журналистам, что ФИФА — это как Господь бог: все понимают, что он есть, но его никто не видел, ведь на e-mail они не отвечают и на контакт не выходят.

«Их меседжи, что мы одна футбольная семья, что мы за мир… Где эта семья была, когда у нас началась война? Мы только просили, чтобы нас услышали. Тут семьи нет. Им все равно», — резюмировал Палкин.

Ранее Шахтер подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА, позволяющее иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты, и требует возмещения убытков в 50 млн евро за потерянные на трансферах деньги.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Россия ФИФА Российская агрессия Сергей Палкин ФК Шахтер Война России против Украины

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