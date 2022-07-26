«Мы потеряли почти 50 млн евро». Гендиректор Шахтера раскритиковал ФИФА за решение о легионерах украинских клубов 26 июля, 21:37 Палкин недоволен решением ФИФА (Фото:ФК Шахтер)

Гендиректор донецкого Шахтера Сергей Палкин считает несправедливыми новые правила Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которым из-за войны легионеры могут приостанавливать контракты с украинскими клубами.



Палкин заявил, что ФИФА приняла решение о разрешении легионерам приостанавливать контракты, не консультируясь ни с Украинской ассоциацией футбола, ни с украинскими клубами, сообщает Daily Mirror.

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«Их решение не поддерживает украинские клубы. На самом деле это их уничтожает — у нас много иностранцев в чемпионате, а решение ФИФА вредит клубу. Мы потеряли сделки на сумму почти в 50 миллионов евро», — сказал Палкин.



К тому же, по словам гендиректора Шахтера, в ФИФА было направлено письмо с позицией украинских клубов относительно новых правил, но в федерации его проигнорировали.

«Мы направили ФИФА письмо, в котором сообщили, что если они не помогут нам в этой ситуации, то мы подадим на них в суд. Это решение дало агентам возможность сделать себя гораздо богаче. Они могут сказать другим клубам, что не нужно платить Шахтеру, ведь получат из этого больше комиссионных», — отметил Палкин.

Ранее сообщалось, что Шахтер уже подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА, позволяющее иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты, и требует возмещения убытков в 50 млн евро за потерянные на трансферах деньги.

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