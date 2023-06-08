«Важное оружие»: Гендиректор Шахтера предсказал будущее Мудрика в Челси 8 июня, 21:19 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Генеральный директор Шахтера заявил, что Михаил Мудрик сможет проявить себя в Челси, несмотря на трудности.

Функционер отметил, что у всей лондонской команды проблемы, а значит не нужно критиковать лишь украинца.

«Во-первых, я не в том положении, чтобы критиковать его. Если бы, например, весь Челси был хорош, а Мудрик приехал и показал очень плохой футбол, это была бы другая история. Но я думаю, что сегодня Челси находится на пути к созданию нового клуба, новой команды, приглашению нового тренера, они находятся в начале новой эры Челси.

Видео дня

Таким образом, Мудрик — важное оружие Челси для завоевания титулов в будущем. Я на 100% верю, что Мудрик отработает всю сумму и покажет невероятный футбол, когда придет новый тренер и увидит его, обратит на него внимание".

Палкин считает, что большой ценник давит на Мудрика, однако он сможет справиться.

«Я знаю его с тех пор, когда ему было 15−16 лет. Я знаю, что он за игрок и какой футбол он может показать. На данный момент это довольно сложно. С одной стороны, 100 миллионов евро — это своего рода давление, и он хочет что-то показать, но когда ты хочешь это сделать, иногда ты ничего не можешь показать. С психологической точки зрения, ты должен быть спокоен, тренироваться и показывать свой футбол вместе со своей командой.

Он должен расти под руководством своего тренера. Я верю, что он покажет очень хороший футбол. Ему просто нужно время", — рассказал Палкин в интервью ESPN.

Ранее сообщалось, что Мудрик ответил на критику за провальный сезон в Челси.

Отметим, что украинец вошел в рейтинг самых провальных трансферов сезона по версии Goal.