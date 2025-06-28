Палмейрас стал первым четвертьфиналистом клубного ЧМ-2025, выиграв бразильское дерби в дополнительное время

В Филадельфии состоялся первый поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года. В бразильском дерби Палмейрас одолел Ботафого — 1:0.

Основное время матча завершилось без забитых голов. Палмейрас владел преимуществом, однако Ботафого достаточно надежно защищался.

Первый гол зрители увидели на 100-й минуте. Вингер Палмейраса Паулинью сместился с фланга в штрафную площадку и нанес точный удар в угол ворот.

100' GOAL!! ⚽

Paulinho breaks through for @Palmeiras in the Extra Time and Verdão is closer to the quarter-finals! 🐷



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/8wNxnv3HQU — DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025

В конце дополнительного времени Палмейрас остался в меньшинстве из-за удаления защитника Густаво Гомеса, однако сохранил победный счет.

Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Палмейрас (Бразилия) — Ботафого (Бразилия) — 1:0 (д.в.)

Гол: Паулинью, 100

Удаление: Гомес (Палмейрас), 116

В четвертьфинале команда Абеля Феррейры сыграет с победителем поединка Бенфика -- Челси. Эта игра состоится сегодня, 28 июня, начало в 23:00 по Киеву.

