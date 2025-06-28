Палмейрас стал первым четвертьфиналистом клубного ЧМ-2025, выиграв бразильское дерби в дополнительное время
Паулинью забил победный гол (Фото: REUTERS/Lee Smith)
В Филадельфии состоялся первый поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года. В бразильском дерби Палмейрас одолел Ботафого — 1:0.
Основное время матча завершилось без забитых голов. Палмейрас владел преимуществом, однако Ботафого достаточно надежно защищался.
Первый гол зрители увидели на 100-й минуте. Вингер Палмейраса Паулинью сместился с фланга в штрафную площадку и нанес точный удар в угол ворот.
В конце дополнительного времени Палмейрас остался в меньшинстве из-за удаления защитника Густаво Гомеса, однако сохранил победный счет.
Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала
Палмейрас (Бразилия) — Ботафого (Бразилия) — 1:0 (д.в.)
Гол: Паулинью, 100
Удаление: Гомес (Палмейрас), 116
В четвертьфинале команда Абеля Феррейры сыграет с победителем поединка Бенфика -- Челси. Эта игра состоится сегодня, 28 июня, начало в 23:00 по Киеву.
