Палмейрас стал первым четвертьфиналистом клубного ЧМ-2025, выиграв бразильское дерби в дополнительное время

28 июня, 21:47
Поделиться:
Паулинью забил победный гол (Фото: REUTERS/Lee Smith)

Паулинью забил победный гол (Фото: REUTERS/Lee Smith)

В Филадельфии состоялся первый поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 года. В бразильском дерби Палмейрас одолел Ботафого — 1:0.

Читайте также:
«Худшее, что я видел в футболе»: Клопп жестко разнес клубный ЧМ, назвав главную проблему турнира

Основное время матча завершилось без забитых голов. Палмейрас владел преимуществом, однако Ботафого достаточно надежно защищался.

Первый гол зрители увидели на 100-й минуте. Вингер Палмейраса Паулинью сместился с фланга в штрафную площадку и нанес точный удар в угол ворот.

Реклама

В конце дополнительного времени Палмейрас остался в меньшинстве из-за удаления защитника Густаво Гомеса, однако сохранил победный счет.

Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Палмейрас (Бразилия) — Ботафого (Бразилия) — 1:0 (д.в.)

Гол: Паулинью, 100

Удаление: Гомес (Палмейрас), 116

Читайте также:
Реал с Луниным — шестой. Суперкомпьютер назвал победителя клубного чемпионата мира

В четвертьфинале команда Абеля Феррейры сыграет с победителем поединка Бенфика -- Челси. Эта игра состоится сегодня, 28 июня, начало в 23:00 по Киеву.

Мы писали, что определились все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Палмейрас клубный чемпионат мира Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X