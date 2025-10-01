30 сентября в Вальпараисо (Чили) прошел поединок второго тура чемпионата мира по футболу U-20.

Украинцы были явными фаворитами встречи и очень мощно начали ее, едва ли не в первой атаке заработав пенальти. К «точке» подошел Пищур, но с его ударом справился голкипер. Однако тут украинцам помог арбитр на VAR, заметивший нарушение правил. Рефери попросил повторить удар с 11 метров и Пищура зменил Синчук, который открыл счет.

Увы, удержать преимущество украинцы не смогли. Под конец тайма, панамцы организовали атаку, последовал навеса, который ударом головой замкнул Эррера.

До конца матча было еще много времени, однако добыть победу украинцы не смогли.

ПАНАМА U-20 — УКРАИНА U-20 — 1:1

Голы: Эррера, 36 — Синчук, 6 (пен.)

Панама: Бурхесс, Холл, Джонс, Круг, Э. Эрбер, Райс, Арройо, Вальдер (Москера, 68), Дж. Эрбер (Э. Гомес, 86), Волтерс (Р. Гомес, 86), Эррера.

Украина: Крапивцов, Вернаттус (Дигтяр, 60), Киричок, Мельниченко, Гусев, Будко (Ващенко, 60), Кревсун, Караман (Шевченко, 87), Деркач (Шах, 46), Пищур (Пономаренко, 80), Синчук.

В нашей группе также сборные Парагвая и Южной Кореи. Всего в чемпионате мира принимают участие 24 сборные. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные, занявшие третье место, пройдут в плей-офф.

Фото: flashscore.ua

