Панатинаикос — Днепр-1. Букмекеры дали прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

31 июля, 15:46
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Букмекеры не верят в успех Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)

Букмекеры не верят в успех Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)

Букмекеры сделали прогнозы на ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между греческим Панатинаикосом и украинским Днепром-1.

Авторитетная контора Bwin считает, что фаворит — Панатинаикос. Его победа соответствует коэффициенту 1,57. Успех Днепра-1 оценивается в 4,80, ничья — в 4,00.

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Самым вероятным счетом является победа Панатинаикоса 1:0 за 7,25. Чуть менее вероятной является победа греческого клуба 2:0 за 7,75.

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На проход Панатинаикоса в следующий раунд дают коэффициент 1,01, успех Днепра-1 по итогам двух матчей оценивается в 20,00.

В первом матче Панатинаикос победил Днепр-1 со счетом 3:1.

Если Днепр-1 обыграет Панатинаикос по итогам двух матчей, то в третьем раунде квалификации сыграет с французским Марселем, за который выступает украинец Руслан Малиновский.

Если украинский клуб не сможет пройти греческую команду, то вылетит в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с чешской Славией.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов СК Днепр-1

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