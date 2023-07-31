Панатинаикос — Днепр-1. Где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов 31 июля, 14:50 В первом матче победил Панатинаикос (Фото:СК Днепр-1)

1 августа украинский Днепр-1 на выезде сыграет с греческим Панатинаикосом в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Матч Панатинаикос (Греция) — Днепр-1 (Украина) состоится 1 августа на стадионе Аполостос Николаидис и начнется в 20:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале УНИАН и Youtube-канале Football Hub.

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В первом матче Панатинаикос победил Днепр-1 со счетом 3:1.

Если Днепр-1 обыграет Панатинаикос по итогам двух матчей, то в третьем раунде квалификации сыграет с французским Марселем, за который выступает украинец Руслан Малиновский.

Если украинский клуб не сможет пройти греческую команду, то вылетит в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с чешской Славией.