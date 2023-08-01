Панатинаикос — Днепр-1 2:2 Обзор матча Лиги чемпионов — видео 1 августа, 23:00 Панатинаикос — Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)

В рамках второго поединка второго раунда квалификации Днепр-1 встречался с Панатинаикосом (Греция).

На старте встречи хозяева вышли вперед после гола Шпорара. Футболист воспользовался ошибкой Волынця и его недопонимаем с Адамюком, затем забив в пустые ворота.

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Через несколько минут Артем Довбик совершил классный индивидуальный проход, который завершил голом.

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До конца первого тайма вратарь Днепра-1 Волынець получил жуткую травму, из-за которой досрочно покинул поле.

На 54 минуте Днепр-1 вышел вперед — Сарапий замкнул подачу Мирошниченко.

Панатинаикос быстро сумел отыграться, поймав соперника на ошибку. Шпорар воспользовался передачей Джуричича и поразил пустые ворота.



Финальный свисток завершил ничью, которая отправила Панатинаикос в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а Днепр-1 — в Лигу Европы.

Панатинаикос — Днепр-1 2:2 (первая встреча — 3:1)

Голы: Шпорар, 15, 70 — Довбик, 24, Сарапий, 54

Удаление: Танчик, 75 (грубая игра)

Обзор матча Панатинаикос — Днепр-1

Отметим, Днепр-1 продолжит свое участие в квалификации Лиги Европы. Соперником спортивного клуба станет Славия из Чехии.

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