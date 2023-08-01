Панатинаикос — Днепр-1 2:2 Обзор матча Лиги чемпионов — видео
Панатинаикос — Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)
В рамках второго поединка второго раунда квалификации Днепр-1 встречался с Панатинаикосом (Греция).
На старте встречи хозяева вышли вперед после гола Шпорара. Футболист воспользовался ошибкой Волынця и его недопонимаем с Адамюком, затем забив в пустые ворота.
Через несколько минут Артем Довбик совершил классный индивидуальный проход, который завершил голом.
До конца первого тайма вратарь Днепра-1 Волынець получил жуткую травму, из-за которой досрочно покинул поле.
На 54 минуте Днепр-1 вышел вперед — Сарапий замкнул подачу Мирошниченко.
Панатинаикос быстро сумел отыграться, поймав соперника на ошибку. Шпорар воспользовался передачей Джуричича и поразил пустые ворота.
Финальный свисток завершил ничью, которая отправила Панатинаикос в третий раунд отбора Лиги чемпионов, а Днепр-1 — в Лигу Европы.
Панатинаикос — Днепр-1 2:2 (первая встреча — 3:1)
Голы: Шпорар, 15, 70 — Довбик, 24, Сарапий, 54
Удаление: Танчик, 75 (грубая игра)
Обзор матча Панатинаикос — Днепр-1
Отметим, Днепр-1 продолжит свое участие в квалификации Лиги Европы. Соперником спортивного клуба станет Славия из Чехии.
На нашем сайте доступны расписание и результаты квалификации Лиги чемпионов.