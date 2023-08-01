Днепр-1 в зрелищном матче проиграл вице-чемпиону Греции и вылетел из Лиги чемпионов
Панатинаикос — Днепр-1 (Фото:СК Днепр-1)
Украинский футбольный клуб Днепр-1 завершил выступление в главном еврокубковом турнире, проиграв Панатинаикосу по сумме двух встреч (1:3, 2:2).
На 15 минуте Шпорар воспользовался ошибкой в обороне Днепра-1 и реализовал момент.
Лидер украинской команды Артем Довбик сравнял счет, совершив индивидуальный проход, который завершил голом.
До конца первой половины встречи наставник гостей был вынужден произвести замену вратаря — Евгений Волынец получил жуткую травму.
На старте второго тайма Эдуард Сарапий вывел украинский коллектив вперед, забив после подачи с углового.
Казалось, что Днепр-1 может побороться и сравнять счет по сумме двух встреч, но пропустил второй — Шпорар завершил атаку Панатинаикоса.
На 74 минуте днепряне остались в меньшинстве — Танчик был удален за грубую игру. Примечательно, что на поле он провел всего несколько минут.
До конца встречи команды создали несколько хороших моментов, но реализовать их не сумели.
Панатинаикос — Днепр-1 2:2 (первая встреча — 3:1)
Голы: Шпорар, 15, 70 — Довбик, 24, Сарапий, 54
Удаление: Танчик, 75 (грубая игра)
Напомним, Днепр-1 продолжит свое участие в квалификации Лиги Европы. Соперником спортивного клуба станет Славия из Чехии.
Отметим, на сайте доступно видео голов поединка Панатинаикос — Днепр-1.
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