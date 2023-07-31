Панатинаикос — Днепр-1. Прямая видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов
В первом матче Днепр-1 проиграл 1:3 (Фото:СК Днепр-1)
Во вторник, 1 августа, украинский Днепр-1 на выезде встретится с греческим Панатинаикосом в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Матч Панатинаикос (Греция) — Днепр-1 (Украина) состоится на стадионе Аполостос Николаидис и начнется в 20:30 по киевскому времени.
Видеотрансляция матча Панатинаикос — Днепр-1
В первом матче Панатинаикос победил Днепр-1 со счетом 3:1.
Если Днепр-1 обыграет Панатинаикос по итогам двух матчей, то в третьем раунде квалификации сыграет с французским Марселем, за который выступает украинец Руслан Малиновский.
Если украинский клуб не сможет пройти греческую команду, то вылетит в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с чешской Славией.