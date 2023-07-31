Панатинаикос — Днепр-1. Прямая видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов 31 июля, 16:27 В первом матче Днепр-1 проиграл 1:3 (Фото:СК Днепр-1)

Во вторник, 1 августа, украинский Днепр-1 на выезде встретится с греческим Панатинаикосом в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Матч Панатинаикос (Греция) — Днепр-1 (Украина) состоится на стадионе Аполостос Николаидис и начнется в 20:30 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча Панатинаикос — Днепр-1

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В первом матче Панатинаикос победил Днепр-1 со счетом 3:1.

Если Днепр-1 обыграет Панатинаикос по итогам двух матчей, то в третьем раунде квалификации сыграет с французским Марселем, за который выступает украинец Руслан Малиновский.

Если украинский клуб не сможет пройти греческую команду, то вылетит в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с чешской Славией.