«Чтобы совмещал работу в сборной и клубе». Вацко рассказал об уникальном предложении Реброву от греческого гранда

14 октября, 18:38
Сергей Ребров (Фото: УАФ)

Сергей Ребров (Фото: УАФ)

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко поделился подробностями переговоров греческого Панатинаикоса с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

На своем Youtube-канале Вацко Live Виктор заявил, что у греческого клуба было уникальное предложение для Реброва.

«Насколько мне известно, с Панатинаикосом уже достаточно длительная история. Панатинаикос очень назойливо показывает, что он очень и очень заинтересован в Реброве.

Настолько заинтересован, что Панатинаикос даже выходил с идеей, чтобы Ребров совмещал работу в сборной с работой в клубе, — рассказал комментатор

Вацко добавил, что эта история не получила серьезного развития.

«Греки были готовы пойти на такой шаг, но и сам Ребров, и УАФ не очень поняли эту историю. Этот разговор был не предметным вообще», — сказал Вацко.

Также Вацко отметил, что весной Ребров получал «бешеное в финансовом плане» предложение из одного из клубов Ближнего Востока.

Ранее Ребров подтвердил интерес от клубов и заявил, что останется в сборной Украины.

