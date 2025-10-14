«Чтобы совмещал работу в сборной и клубе». Вацко рассказал об уникальном предложении Реброву от греческого гранда
Сергей Ребров (Фото: УАФ)
Известный футбольный комментатор Виктор Вацко поделился подробностями переговоров греческого Панатинаикоса с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.
На своем Youtube-канале Вацко Live Виктор заявил, что у греческого клуба было уникальное предложение для Реброва.
«Насколько мне известно, с Панатинаикосом уже достаточно длительная история. Панатинаикос очень назойливо показывает, что он очень и очень заинтересован в Реброве.
Настолько заинтересован, что Панатинаикос даже выходил с идеей, чтобы Ребров совмещал работу в сборной с работой в клубе, — рассказал комментатор
Вацко добавил, что эта история не получила серьезного развития.
«Греки были готовы пойти на такой шаг, но и сам Ребров, и УАФ не очень поняли эту историю. Этот разговор был не предметным вообще», — сказал Вацко.
Также Вацко отметил, что весной Ребров получал «бешеное в финансовом плане» предложение из одного из клубов Ближнего Востока.
Ранее Ребров подтвердил интерес от клубов и заявил, что останется в сборной Украины.