Панатинаикос вместо Реброва возглавит легендарный экс-тренер Ливерпуля и Реала

65-летний специалист уже находится в Афинах и готовится подписать контракт с клубом, сообщает Sport24.gr.

По данным источника, Панатинаикос предложил Бенитесу «астрономическую» для греческого футбола зарплату в размере пяти миллионов евро за сезон и контракт на два с половиной года.

Бенитес заменит в Панатинаикосе португальца Руя Виторию, которого отправили в отставку в сентябре из-за неудачных результатов на старте сезона.

Последним местом работы Бенитеса была Сельта, из которой его уволили в марте 2024 года.

На протяжении карьеры испанец возглавлял такие известные клубы, как Ливерпуль, Интер, Челси, Реал Мадрид, Наполи, Валенсия. Среди прочего выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, чемпионат Испании, клубный чемпионат мира.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что кандидатом на пост главного тренера Панатинаикоса является наставник сборной Украины Сергей Ребров. Специалист подтвердил интерес от клубов, но заявил, что останется в сборной Украины.