Сенсация в Лиге чемпионов. Обидчики Днепра-1 выбили клуб Малиновского из самого престижного турнира Европы — видео
Панатанаикос прошел Марсель в Лиге чемпионов (Фото:ФК Панатинаикос)
Греческий Панатинаикос прошел французский Марсель в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
На выезде в первом матче французы минимально уступили грекам. Однако в ответном матче Обамеянг уже в первой половине встречи обеспечил для Марселя комфортный результат для прохода в следующий раунд.
Но пенальти, который Панатинаикос реализовал на 90+9 минуте перевел матч в дополнительное время — 2:1. Поединок завершился серией одиннадцатиметровых ударов, в которых греческий коллектив переиграл Марсель и выбил их из Лиги чемпионов — 3:5.
Отметим, что украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский не попал в заявку на этот матч.
Напомним, что в предыдущем раунде ЛЧ Панатинаикос прошел Днепр-1.
Ранее сообщалось, что Марсель поднял цену на украинского игрока Руслана Малиновского, который близок к уходу из клуба.