Сенсация в Лиге чемпионов. Обидчики Днепра-1 выбили клуб Малиновского из самого престижного турнира Европы — видео 16 августа, 09:14 Панатанаикос прошел Марсель в Лиге чемпионов (Фото:ФК Панатинаикос)

Греческий Панатинаикос прошел французский Марсель в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

На выезде в первом матче французы минимально уступили грекам. Однако в ответном матче Обамеянг уже в первой половине встречи обеспечил для Марселя комфортный результат для прохода в следующий раунд.

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Но пенальти, который Панатинаикос реализовал на 90+9 минуте перевел матч в дополнительное время — 2:1. Поединок завершился серией одиннадцатиметровых ударов, в которых греческий коллектив переиграл Марсель и выбил их из Лиги чемпионов — 3:5.

Отметим, что украинский полузащитник Марселя Руслан Малиновский не попал в заявку на этот матч.

Напомним, что в предыдущем раунде ЛЧ Панатинаикос прошел Днепр-1.

Ранее сообщалось, что Марсель поднял цену на украинского игрока Руслана Малиновского, который близок к уходу из клуба.