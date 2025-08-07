В четверг, 7 августа, донецкий Шахтер сыграет против Панатинаикоса в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

В предыдущем раунде «горняки» уверенно прошли Бешикташ (4:2 и 2:0), а перед тем начали свой путь к групповому этапу триумфом над финским Ильвесом (6:0, 0:0).

Зато Панатинаикос, в составе которого играет бывший футболист Шахтера Тете, вылетел из Лиги чемпионов, уступив шотландскому Рейнджерсу (0:2, 1:1).

Реклама

В комментарии журналисту NV Андрею Павлечко легендарный игрок львовских Карпат Игорь Худобяк поделился ожиданиями от матча. Также экс-футболист сборной Украины озвучил свой прогноз на поединок Шахтера против Панатинаикоса.

Игорь Худобяк высказался об Очеретьке / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

— Игорь, какие у вас ожидания от игры Шахтера против Панатинаикоса?

Матч Шахтера против греков будет очень интересным. Ожидаю, что «горняки» покажут хорошую игру. Хочется увидеть, как минимум, тот уровень, который команда продемонстрировала в игре с Бешикташем — и такое же качество.

— У Шахтера больше шансов на победу?

Перед первым матчем шансы примерно 50 на 50. Только после этой игры можно будет сказать больше — тогда станет понятно, в какой форме пребывает Панатинаикос.

— Это противостояние будет для «горняков» более тяжелым, чем против Бешикташа?

Да, думаю, это противостояние будет немного сложнее. Греки все же играли в Лиге чемпионов, хотя и вылетели от Рейнджерса. Шахтеру нужно сосредоточиться на своей игре, не обращать внимания на соперника. Не имеет значения, против кого играешь. Конечно, они делают видеоанализ — и определенные нюансы надо учитывать в плане на матч.

— Бразильцы снова должны делать результат для Шахтера?

Да, сегодня от бразильцев многое зависит. Но не только в атаке — они должны помогать и в защите, быть компактными, проявлять агрессию в отборе мяча.

— «Горнякам» стоит идти в высокий прессинг, или лучше играть вторым номером?

Мы видели Шахтер, который умеет играть как в высокий прессинг, так и в среднем блоке — в зависимости от тактики, которую выберет тренер. Трудно сказать, где могут возникнуть проблемы. Я не видел, как играет Панатинаикос, и, кроме Тете, почти никого там не знаю. Поэтому сложно оценить. Но Шахтер сейчас выглядит довольно хорошо и сбалансировано во всех линиях.

— Очеретько стал основным игроком в последних матчах. Какова его роль? Это прямая замена Судакову?

Очеретько выглядит очень хорошо. Но он и Судаков — это разные игроки. Очеретько больше действует из глубины. У Судакова сейчас немного другие задачи — играть выше и помогать создавать моменты в атаке.

— И каков ваш прогноз?

Минимальная победа Шахтера.

Отметим, что если Шахтер пройдет Панатинаикос, то в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с турецким Самсунспором. Если проиграет, то вылетит в Лигу конференций, где встретится с неудачником противостояния Серветт (Швейцария) — Утрехт (Нидерланды).

Ранее Маркевич объяснил, почему Днепр на год остался без денег.