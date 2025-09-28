Европейский клуб может отказаться от назначения Реброва

28 сентября, 13:54
Сергей Ребров — тренер сборной Украины (Фото: УАФ)

Наставник сборной Украины Сергей Ребров попал в сферу интересов Панатинаикоса.

Греческий клуб несколько дней назад заинтересовался специалистом, ведь из-за неудовлетворительных результатов с поста главного тренера команды был уволен Руй Витория.

Реклама

Как сообщает Outsidersbet, клуб вел переговоры с Ребровым и добился определенных успехов в обсуждении возможного сотрудничества. После ухода Витории временно главным тренером был назначен Христос Контис, который в итоге может сохранить свое место во главе команды.

Президент Панатинаикоса доволен игрой команды в последних трех матчах и склоняется к тому, чтобы доверить Контису руководство клубом на постоянной основе.

Под руководством Христоса команда обыграла в чемпионате Калитею (1:0), сыграла вничью с Олимпиакосом (1:1) и разгромила швейцарский Янг Бойз в Лиге Европы (4:1).

Окончательное решение президент Панатинаикоса примет в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Шевченко против возможного ухода Реброва с поста главного тренера сборной Украины.

