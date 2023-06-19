Без Месси: Игрок сборной Аргентины огненным голом принес победу над Индонезией — видео 19 июня, 22:15 Леандро Паредес (Фото:REUTERS/Ajeng Dinar)

В товарищеском матче сборная Аргентины одолела национальную команду Индонезии (2:0).

Аргентинская команда в поединке не могла рассчитывать на Лионеля Месси, однако в игре все равно произошел яркий момент.

На 38 минуте Паредес нанес пушечный удар с дальней дистанции, не оставив шансов для голкипера индонезийцев.

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Уже на старте второй половины встречи аргентинцы удвоили счет, а автором гола стал Ромеро.

Индонезия — Аргентина — 0:2

Голы: Паредес, 38, Ромеро, 55

Отметим, что сборная Аргентины провела серию спаррингов, в которых также обыграла Кюрасао (7:0) и Панаму (2:0).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере.