Без Месси: Игрок сборной Аргентины огненным голом принес победу над Индонезией — видео
Леандро Паредес (Фото:REUTERS/Ajeng Dinar)
В товарищеском матче сборная Аргентины одолела национальную команду Индонезии (2:0).
Аргентинская команда в поединке не могла рассчитывать на Лионеля Месси, однако в игре все равно произошел яркий момент.
На 38 минуте Паредес нанес пушечный удар с дальней дистанции, не оставив шансов для голкипера индонезийцев.
Уже на старте второй половины встречи аргентинцы удвоили счет, а автором гола стал Ромеро.
Индонезия — Аргентина — 0:2
Голы: Паредес, 38, Ромеро, 55
Отметим, что сборная Аргентины провела серию спаррингов, в которых также обыграла Кюрасао (7:0) и Панаму (2:0).
Ранее сообщалось, что Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере.