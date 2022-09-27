Отказался выходить на поле. В Динамо случился конфликт из-за новичка — журналист 27 сентября, 09:50 Ориентировочно, трансфер Парриса из словенского Копера обошелся Динамо в 1 млн евро (Фото:Кахим Паррис via Instagram)

В Динамо случился конфликт из-за нежелания новичка команды Кахима Парриса выходить на поле в матче Лиги Европы против АЕКа (Кипр).



Об инциденте рассказал журналист Виктор Вацко в эфире YouTube-канала Вацко Live.

«Интересный момент по поводу Кахима Парриса. В матче с АЕКом Динамо нужно было забивать, а Парриса не выпустили на поле. Мне рассказали, что он видит себя только на позиции правого вингера и не хочет играть слева. Считает, что только справа он будет полезен.

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Может, интернет ему не провели и он не знает, что справа Цыганков. Ну, тут или играть, или сидеть на банке", — сказал Вацко.

Ориентировочно, трансфер Парриса из словенского Копера обошелся Динамо в 1 млн евро. За киевлян 22-летний вингер пока не дебютировал.

Сообщалось, что у главного тренера Динамо Мирчи Луческу случился конфликт с его ассистентом Олегом Гусевым.