УЕФА наказал друзей России перед матчем с украинским клубом в Лиге конференций

Сербский Партизан получил штраф от УЕФА перед ответным матчем против Александрии во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Партизан оштрафовали на 25 250 евро за нарушение правил безопасности во время матча предварительного этапа против кипрского АЕК Ларнака, сообщает Mozzart Sport.

В частности, было зафиксировано блокирование выходов на трибунах, использование пиротехники, файеров, а также бросание предметов на поле.

Реклама

Также УЕФА предупредил Партизан, что в случае повторных нарушений клуб проведет следующий еврокубковый матч без болельщиков.

Следует отметить, что противостояние Партизана и Александрии запрещено посещать болельщикам — во избежание столкновений, провокаций и конфликтов между фанатами.

Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между Партизаном и Александрией состоится 31 августа. Первый матч завершился победой белградской команды со счетом 2:0.

Следует отметить, что в начале июля Партизан был участником товарищеского турнира в Москве, где сыграл против ЦСКА и московского Динамо. Сообщалось, что за участие в турнире сербы получили 250 тысяч евро.