Экс-игрок Динамо Домагой Вида стал героем матча Лиги чемпионов 20 августа, 00:42 Вида забил победный гол (Фото:АЕК)

Определились все пары раунда плей-офф ЛЧ, последним участником турнира стал греческий АЕК.



В субботу, 19 августа, был сыгран перенесенный поединок квалификации Лиги чемпионов. АЕК принимал загребское Динамо. Напомним, что игра не состоялась вовремя из-за убийства греческого болельщика.

Видео дня

Первый матч выиграл АЕК — 2:1. В субботней игре греки до 90-й минуты проигрывали — 0:2. Однако сначала Араухо отыграл один мяч, а на десятой компенсированной минуте бывший защитник киевского Динамо Домагой Вида сравнял счет (2:2) и вывел АЕК в следующий раунд.

Пары плей-офф

Маккаби Хайфа (Израиль) — Янг Бойз (Швейцария)

Антверпен (Бельгия) — АЕК (Греция)

Ракув (Польша) — Копенгаген (Дания)

Мольде (Норвегия) — Галатасарай (Турция)

Рейнджерс (Шотландия) — ПСВ (Нидерланды)

Брага (Португалия) — Панатинаикос (Греция)

Матчи пройдут 22/23 и 29/30 августа.

Ранее стало известно, где Шахтер будет проводить домашние поединки Лиги чемпионов.