Продержался меньше года. Легенду футбола уволили с поста главного тренера после провала в отборе ЧМ-2026
Патрик Клюйверт (Фото: Патрик Клюйверт/Instagram)
Бывший нападающий Барселоны и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера национальной команды Индонезии.
Об этом сообщает Федерация футбола Индонезии.
Клюйверт возглавил сборную Индонезии в январе 2025 года, однако сборная под его руководством провально выступила в квалификации к ЧМ-2026. Команда с нулем очков завершила групповой этап на последнем месте, где ее соперниками были Ирак и Саудовская Аравия.
Всего под руководством Клюйверта индонезийцы провели 8 матчей: одержали 3 победы, 1 ничью и потерпели 4 поражения.
«Мы искренне благодарим Патрика Клюйверта и его тренерский штаб за проявленную преданность и профессионализм. Мы желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении Федерации.
