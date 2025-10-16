Продержался меньше года. Легенду футбола уволили с поста главного тренера после провала в отборе ЧМ-2026

Об этом сообщает Федерация футбола Индонезии.

Клюйверт возглавил сборную Индонезии в январе 2025 года, однако сборная под его руководством провально выступила в квалификации к ЧМ-2026. Команда с нулем очков завершила групповой этап на последнем месте, где ее соперниками были Ирак и Саудовская Аравия.

Всего под руководством Клюйверта индонезийцы провели 8 матчей: одержали 3 победы, 1 ничью и потерпели 4 поражения.

«Мы искренне благодарим Патрика Клюйверта и его тренерский штаб за проявленную преданность и профессионализм. Мы желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении Федерации.

Ранее главного тренера сборной Чехии Ивана Гашека уволили после сенсационного поражения от Фарерских островов.