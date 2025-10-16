Продержался меньше года. Легенду футбола уволили с поста главного тренера после провала в отборе ЧМ-2026

16 октября, 11:38
Патрик Клюйверт (Фото: Патрик Клюйверт/Instagram)

Бывший нападающий Барселоны и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера национальной команды Индонезии.

Об этом сообщает Федерация футбола Индонезии.

Клюйверт возглавил сборную Индонезии в январе 2025 года, однако сборная под его руководством провально выступила в квалификации к ЧМ-2026. Команда с нулем очков завершила групповой этап на последнем месте, где ее соперниками были Ирак и Саудовская Аравия.

Всего под руководством Клюйверта индонезийцы провели 8 матчей: одержали 3 победы, 1 ничью и потерпели 4 поражения.

«Мы искренне благодарим Патрика Клюйверта и его тренерский штаб за проявленную преданность и профессионализм. Мы желаем им успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении Федерации.

https://twitter.com/PSSI/status/1978686595307077655?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978686595307077655%7Ctwgr%5Ef1ce4397d903a1b3cac32d2e3d2e84b6265becb4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Flegendu_barseloni_zvilnili_pislya_fiasko_u_vidbori_na_chs_2026__vin_ne_proviv_na_choli_zbirnoyi_navit_roku_n905098%2F

Ранее главного тренера сборной Чехии Ивана Гашека уволили после сенсационного поражения от Фарерских островов.

