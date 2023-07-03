Шахтер официально назначил нового главного тренера из Нидерландов
Патрик ван Леувен — главный тренер Шахтера (Фото:ФК Шахтер)
Донецкий Шахтер официально объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Патрик ван Леувен.
Стороны заключили соглашение до лета 2025 года.
Нидерландский специалист стал 36-м главным тренером в истории клуба. Он заменил в этой должности Игора Йовичевича, с которым команда выиграла чемпионат Украины в прошлом сезоне.
Отметим, что в сезоне-2022/23 ван Леувен работал с Зарей, с которой занял третье место в чемпионате Украины.
Напомним, что нидерландец был признан лучшим тренером сезона в УПЛ.