«Конфликт выльется в плохую историю». Футболисты Шахтера недовольны работой Патрика ван Леувена — журналист 22 августа, 13:37 Патрик ван Леувен (Фото:ФК Заря)

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о конфликте между главным тренером «горняков» и игроками клуба.

В эфире Цыганык Live эксперт заявил, что футболистам Шахтера ненравится авторитарный подход ван Леувена. Также Цыганык подчеркнул, что это может вылиться в плохую историю для тренера.

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«Ван Леувену непросто. Насколько я знаю, там еще существует шлейф предыдущего тренера. У Йовичевича и ван Леувена кардинально разные подходы. Йовичевич — демократ, он хотел объединить команду, он коммуникабельный, улыбается, шутит. Именно так Йовичевич работал с коллективом. И футболисты привыкли к этому.

А сейчас пришел ван Леувен, абсолютно авторитарный тренер, который не терпит слова «нет». Он начинает передавливать игроков. Безусловно, это футболистам не нравится. И это заметно не только на футбольном поле, а также звучит и в высказываниях некоторых футболистов.

Они недовольны, но ван Леувен имеет свою определенную систему, и он пытается ее внедрить. Или он сломает футболистов и заставит делать то, что ему нужно, или конфликт выльется в плохую историю", — сказал Цыганык.

Напомним, что ван Леувен заменил Игоря Йовичевича на посту главного тренера Шахтера летом этого года.

После стартовых четырех туров украинской Премьер-лиги сезона 2023/24 Шахтер занимает четвертую строчку, имея в активе восемь очков.

Сообщалось, что в последнем матче УПЛ горняки сыграли вничью с Кривбассом (3:3).