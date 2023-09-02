«Остаться минимум до весны». Наставник Шахтера озвучил амбициозную цель клуба в еврокубках
Патрик ван Леувен (Фото:ФК Шахтер)
Главный тренер донецкого Шахтера Патрик ван Леувен после победы над Минаем (4:1) в матче шестого тура украинской Премьер-лиги раскрыл цель клуба в нынешней еврокубковой кампании.
Об этом сообщает УПЛ ТВ.
По словам нидерландского специалиста, перед Шахтером стоит задача выйти из группы Лиги чемпионов, или по крайней мере весной продолжить выступления в лиге Европы.
«Вся команда с нетерпением ждет Лиги чемпионов. Все ребята хотят как можно лучше продемонстрировать себя на этом, самом высоком уровне.
Цель Шахтера — остаться в еврокубках минимум до весны. Не так важно, будет это Лига чемпионов или Лига Европы, но всегда хочется большего", — сказал ван Леувен.
Сообщалось, что на групповом этапе Лиги чемпионов Шахтер сыграет с Барселоной, Антверпеном и Порту.
В первом туре турнир Шахтер встретится с Порту.