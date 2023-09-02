«Остаться минимум до весны». Наставник Шахтера озвучил амбициозную цель клуба в еврокубках

2 сентября, 16:57
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Патрик ван Леувен (Фото:ФК Шахтер)

Патрик ван Леувен (Фото:ФК Шахтер)

Главный тренер донецкого Шахтера Патрик ван Леувен после победы над Минаем (4:1) в матче шестого тура украинской Премьер-лиги раскрыл цель клуба в нынешней еврокубковой кампании.

Об этом сообщает УПЛ ТВ.

По словам нидерландского специалиста, перед Шахтером стоит задача выйти из группы Лиги чемпионов, или по крайней мере весной продолжить выступления в лиге Европы.

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«Вся команда с нетерпением ждет Лиги чемпионов. Все ребята хотят как можно лучше продемонстрировать себя на этом, самом высоком уровне.

Цель Шахтера — остаться в еврокубках минимум до весны. Не так важно, будет это Лига чемпионов или Лига Европы, но всегда хочется большего", — сказал ван Леувен.

Сообщалось, что на групповом этапе Лиги чемпионов Шахтер сыграет с Барселоной, Антверпеном и Порту.

В первом туре турнир Шахтер встретится с Порту.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер

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