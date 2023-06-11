В ближайшее время Шахтер объявит Патрика ван Леувена новым главным тренером — СМИ 11 июня, 15:19 Патрик ван Леувен (Фото:ФК Заря)

Наставник луганской Зари Патрик ван Леувен возглавит «горняков», которые узнали номер посевной корзины в Лиге чемпионов 2023/24.

Об этом сообщили ТаТоТаке в своем Telegram-канале. По их словам Шахтер вскоре объявит о подписании контракта с новым тренером.

«По информации ТаТоТаке, подписание контракта между Шахтером и главным тренером Зари Патриком ван Леувеном — дело ближайшего времени. Детальные переговоры еще не состоялись, но существует принципиальная договоренность с обеих сторон.

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Ван Леувен — креатура владельца клуба, которую поддерживает генеральный директор Шахтера Сергей Палкин. Ранее сообщалось, что должность главного тренера покинул Игорь Йовичевич, который привел команду к чемпионству".

Также была названа потенциальная замена тренеру в Заре, которая навязывала борьбу за чемпионство Украины.

«Фаворит на замену нидерландцу в Заре — Валерий Кривенцов, чью кандидатуру поддерживают советники Евгения Геллера в клубе и вне его», — говорится в сообщении ТаТоТаке.

Напомним, что Шахтер уволил главного тренера команды Игоря Йовичевича.

Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо может возглавить донецкую команду.