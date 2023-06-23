Бывший тренер донецкого Шахтера получил предложение от клуба Саудовской Аравии — СМИ 23 июня, 23:18 Паулу Фонсека (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Тренер французского Лилля и экс-наставник «горняков» Паулу Фонсека может возглавить Аль-Хилаль, который хотел подписать Месси.

Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, Фонсека получил официальное предложение от клуба из Саудовской Аравии. Аль-Хилаль готовится начать переговоры с Лиллем, который тренирует португальский наставник.

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Владельцам арабского клуба нравится стиль игры Фонсеки и они видят в нем тренера, который принесет им трофеи.

Напомним, что Фонсека тренировал донецкий Шахтер с 2016 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что клуб Руслана Малиновского получил нового главного тренера.