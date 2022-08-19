Экс-тренер Шахтера о войне: Мир прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти украинцев

19 августа, 00:02
Паулу Фонсека возглавлял Шахтер в 2016—2019 годах (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Паулу Фонсека возглавлял Шахтер в 2016—2019 годах (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Бывший тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека, который теперь возглавляет французский Лилль, поделился мыслями о войне в Украине.

Португальский тренер считает, что мир должен делать гораздо больше для помощи украинцам в войне против России, сообщает Coaches' Voice.

«Мир прилагает недостаточно усилий, чтобы спасти людей и детей, борющихся за свою жизнь. Для меня это самая сложная вещь во всем этом.

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Мне тоже трудно принять, как мы можем позволять всему этому происходить. Мы должны делать гораздо больше, иначе гораздо больше людей и детей погибнут. Они хотят жить в мире. Украинцы очень скромные и трудолюбивые", — сказал Фонсека.

Ранее американский эксбоец Тим Кеннеди также заявил, что мир недостаточно помогает Украине, но, несмотря на это, России не удастся победить украинский народ.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Война в Украине Паулу Фонсека

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