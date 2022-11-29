Печерский суд арестовал на два месяца президента Украинской ассоциации футбола и экс-нардепа Павелко
Павелко (второй слева) может внести залог в 9 миллионов 880 тысяч гривен (Фото:Константин Андриюк via Telegram)
Печерский суд арестовал президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) и бывшего народного депутата Андрея Павелко на два месяца.
Как сообщает журналист Константин Андриюк в своем канале в Telegram, где также публикует фотографии из зала суда, арест действует до 22 января 2023 года.
Вместе с тем, отмечает он, Павелко имеет возможность внести залог в 9 миллионов 880 тысяч гривен. Аналогичная мера пресечения и сумма залога назначены в отношении генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.
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Судебное заседание посетили легенды украинского футбола Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, функционер УАФ Алан Плиев и актер Квартала 95 Александр Пикалов.
Ранее сообщалось, что Павелко проходит свидетелем в уголовном деле «по факту злоупотребления должностными лицами УАФ своим служебным положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах». Также есть информация, что дело касается растраты средств, полученных ФФУ от УЕФА.
В конце октября 2022 года в доме президента УАФ прошли обыски. Сам Павелко отрицал, что у него проходили обыски, и говорил, что скоро вернется в Украину из командировки. Как сообщал журналист Константин Андриюк, по мнению Павелко, «за этим стоит российский след».