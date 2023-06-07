«Понимаем, какой вызов»: в УАФ назвали Реброву главную задачу в сборной Украины 7 июня, 16:16 Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины.

Функционер заявил, что ожидает, что команда сможет квалифицироваться на главные международные турниры.

«Хочется, чтобы сборная Украины была на всех финальных форумах — Евро-2024, ЧМ-2026. Это главная задача. Но мы видим нашу группу сейчас в отборе Евро-2024, понимаем, какой вызов. Мы попали в сложную группу. Будет фантастически, если мы сразу попадем, мы ждем качественной игры команды, а какое будет место — история покажет.

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Самое главное, чтобы болельщики видели игру. Команда сделает все, чтобы выйти на Евро. Но все понимают, что это очень сложная задача", — приводит слова Павелко УАФ.

Напомним, сборная Украины проведет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня), а также товарищескую игру с Германией (12 июня).

Ранее стало известно, кто вошел в штаб Реброва и насколько подписан контракт со сборной.