«Понимаем, какой вызов»: в УАФ назвали Реброву главную задачу в сборной Украины

7 июня, 16:16
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Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал назначение Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины.

Функционер заявил, что ожидает, что команда сможет квалифицироваться на главные международные турниры.

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«Хочется, чтобы сборная Украины была на всех финальных форумах — Евро-2024, ЧМ-2026. Это главная задача. Но мы видим нашу группу сейчас в отборе Евро-2024, понимаем, какой вызов. Мы попали в сложную группу. Будет фантастически, если мы сразу попадем, мы ждем качественной игры команды, а какое будет место — история покажет.

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Самое главное, чтобы болельщики видели игру. Команда сделает все, чтобы выйти на Евро. Но все понимают, что это очень сложная задача", — приводит слова Павелко УАФ.

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Напомним, сборная Украины проведет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня), а также товарищескую игру с Германией (12 июня).

Ранее стало известно, кто вошел в штаб Реброва и насколько подписан контракт со сборной.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сергей Ребров Андрей Павелко

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