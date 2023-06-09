Павелко официально отстранен от должности главы УАФ

9 июня, 19:37
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Андрей Павелко (Фото:УЕФА)

Андрей Павелко (Фото:УЕФА)

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко согласился со своим отстранением от должности.

Как сообщает FootballHub, адвокат функционера Владислав Мифтахутдинов отозвал апелляционную жалобу на решение Печерского суда об отстранении своего клиента от президента УАФ.

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Журналисты получили информацию от судьей, которые заявили: «Андрей Павелко согласился и признал решение Печерского суда. Мы должны были предоставить тому решению правовую оценку, даже после окончания срока действия постановления он отказался. Значит, принял».

FootballHub
Фото: FootballHub

Напомним, Павелко и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий обвинены по делу о хищении средств на строительстве завода по искусственным футбольным полям.

В ноябре прошлого года Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Сейчас они вышли под залог на общую сумму 19 миллионов 760 тысяч гривен.

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Ранее в УАФ назвали Реброву главную задачу в сборной Украины.

Отметим, что бывшему футболисту Шахтера грозит тюремное заключение.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Андрей Павелко

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