Суд не продлил отстранение Павелко от должности президента УАФ 11 июля, 20:00 Андрей Павелко (Фото:УАФ)

Андрей Павелко продолжит работу во главе Украинской ассоциации футбола.

Официальный сайт организации сообщил, что Шевченковский суд Львова принял решение не продлевать отстранение функционера.

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«Кроме того, заметим, что указанное решение об отстранении, продление срока действия которого постоянно требовали прокуроры, так и не вступило в законную силу», — говорится в заявлении УАФ.

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Напомним, что ранее судья Шевченковского районного суда Львова Галина Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ. Тогда Павелко отправили под стражу на 60 суток — до 14 августа включительно.

Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча уверен, что Андрей Павелко не виноват.