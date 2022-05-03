«Будут и клубы, и национальные команды». Павелко рассказал о предстоящих матчах сборной Украины по футболу 3 мая, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Также президент УАФ поблагодарил УЕФА и всех партнеров (Фото:Андрей Павелко/Facebook)

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о предстоящих матчах национальной командой в рамках подготовки к матчу плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022 против сборной Шотландии.



Эксклюзивной информацией функционер поделился в интервью программе Футбол NEWS.

«Сейчас на стадии утверждения будут следующие матчи для сборной Украины. Кроме Боруссии будет еще три или четыре поединка. Это, скорее всего, будут и клубы, и национальные сборные», — сказал Павелко.

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Также президент УАФ поблагодарил УЕФА и всех партнеров за оказанную всестороннюю помощь для проведения игр.

1 июня в Глазго сборная Украины сыграет матч первого раунда плей-офф отбора ЧМ-2022 против национальной команды Шотландии. Победитель этого поединка сыграет в финале плей-офф на выезде против Уэльса 5 июня.

Сообщалось, что 11 мая сборная Украины сыграет товарищеский матч с менхенгладбахской Боруссией.

Ранее в расположение «сине-желтых» прибыли первые игроки для старта подготовки к игре с командой Шотландии.

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