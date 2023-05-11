Футбольный футбол. Тренера сборной Украины чуть не избили во время матча — видео 11 мая, 21:21 Фото с матча (Фото:СК Днепр-1)

Сегодня Днепр-1 и Александрия доиграли матч первого тура чемпионата Украины, который был отложен из-за воздушной тревоги. Во время игры игрок днепрян Пеглоу толкнул наставника Александрии Руслана Ротаня.

Момент случился после назначения арбитром сомнительного пенальти в ворота гостей. Из-за этого у Ротаня и представителя тренерского штаба Днепра-1 произошел конфликт, в который вмешался игрок днепрян Пеглоу. Футболист прибежал со скамейки запасных и толкнул тренера Александрии и исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

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Главный арбитр матча Ярослав Козик удалил Ротаня и представителя тренерского штаба Днепра-1 Комардина. Пеглоу остался без наказания.

Также, как сообщает ПРОФУТБОЛ Digital , после назначения пенальти Ротань позволил себе некорректно высказываться по адресу арбитра.

Напомним, что матч Днепра-1 и Александрии закончился вничью со счётом 1:1. На 22 минуте Артем Довбык забил с пенальти, а на 26 минуте Кирилл Ковалец сравнял счет.

Ранее Днепр-1 жаловался на ошибки арбитра в матче против Черноморца.