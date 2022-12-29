Король футбола умер. Кем был легендарный Пеле 29 декабря, 21:10 Пеле скончался в возрасте 82 лет (Фото:REUTERS/Anindito Mukherjee)

После продолжительной борьбы с раком толстой кишки в возрасте 82 лет скончался легендарный футболист Пеле. НВ рассказывает о жизни и карьере бразильца, которого прозвали «Королем футбола».



Эдсон Арантес ду Насименту или Пеле родился 23 октября 1940 года в Трес-Корасойнсе (Бразилия) в бедной семье. Родители назвали его в честь американского изобретателя Томаса Эдисона, убрав в имени букву «и».

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Пойти по футбольной стезе ему помог отец Жуан Рамос ду Насименту или Дондиньо — в прошлом также игрок. Еще во время обучения в школе мальчик получил искривленное прозвище «Пеле» в честь своего кумира Биле — вратаря клуба Васку да Гама.

Будущему «Королю футбола» приходилось подрабатывать в чайных лавках слугой. Он не мог позволить себе купить мяч и обычно играл либо носком, набитым газетой и перевязанным веревкой, либо грейпфрутом.

В юности талант привел к двум титулам команду Бауру в молодежном чемпионате штата Сан-Паулу. При этом Пеле также выступал в первых в регионе соревнованиях по футзалу, где его коллективу удалось выиграть первый чемпионат и несколько других первенств.

По словам будущей легенды, футзал помог ему в футбольной карьере, поскольку это более быстрая игра из-за близкого расположения игроков друг к другу. Он благодарил футзал за то, что так он стал лучше думать на месте.

Кроме того, данный вид спорта позволил ему играть со взрослыми, когда ему было около 14 лет. В одном из турниров его изначально считали слишком юным, но в итоге Пеле стал лучшим бомбардиром с 14 или 15 голами.

Талант был отвергнут главными футбольными клубами города Сан-Паулу. Однако в 1956 году он перешел в Сантос после того, как тренер Бауру Брито заявил директорам клуба, что 15-летний подросток станет «величайшим футболистом в мире».

С Пеле на позиции левого центрфорварда Сантос выиграл девять чемпионатов лиги Сан-Паулу, а в 1962 и 1963 годах — Кубок Либертадорес (аналог европейского Кубка чемпионов, а сейчас — Лиги чемпионов) и Межконтинентальный кубок.

Бомбардира также прозвали «Черной жемчужиной», и он стал национальным героем страны. Нападающий сочетал силу и точность ударов, невероятную технику и видение поля с замечательной способностью предугадывать действия других игроков.

Талант дебютировал за свою национальную сборную в 1957 году в возрасте 16 лет, а в следующем году, несмотря на травму колена, прибыл на чемпионат мира в Швецию, поскольку его партнеры выступили вместе и настояли на его включении в состав.

Свой первый матч на турнире Пеле провел против СССР, где отдал результативную передачу. В то время он был самым молодым игроком (17 лет), когда-либо участвовавшим на чемпионате мира.

В полуфинале ЧМ-1958 против Франции Бразилия вела 2:1 к перерыву, после чего Пеле сделал хет-трик, став самым молодым игроком в истории мундиалей, забившим три мяча в одном матче.

Он забил два гола финале турнира, где Бразилия обыграла Швецию (5:2). Его первый гол, когда форвард перебросил мяч через защитника, а затем пробил с лету в угол ворот, был признан одним из лучших голов в истории чемпионатов мира.

О втором мяче подрастающей звезды шведский игрок Зигвард Парлинг позже заявил: «Когда Пеле забил пятый мяч в том финале, я должен честно признаться, что мне хотелось аплодировать».

После победного чемпионата мира 1958 года правительство Бразилии объявило Пеле национальным достоянием, чтобы отбить крупные предложения от европейских клубов и удержать его на родине. В итоге, ему так и не удалось перебраться в Старый Свет.

Когда начался чемпионат мира 1962 года в Чили, Пеле уже называли лучшим игроком на планете, а в первом матче мундиаля против Мексики напападающий забил два гола, но в следующей игре получил травму. Это не позволило ему участвовать в оставшихся поединках триумфального для Бразилии турнира, но задним числом он получил золотую медаль в 2007 году.

Вернувшись в сборную после первоначального отказа в 1970 году на еще один мундиаль, он завоевал свой третий — до сих пор рекордный для игроков — титул чемпиона мира и принес команде постоянное владение трофеем основателя мундиаля Жюля Риме. Пеле завершил свою карьеру на мундиалях, забив 12 голов в 14 матчах.

19 ноября 1969 года в своем 909-м поединке он забил свой 1000-й гол в карьере. «Король футбола» объявил о завершении выступлений в 1974 году, но в 1975 году согласился на трехлетний контракт на 7 млн долларов в команде Нью-Йорк Космос в Североамериканской футбольной лиге. Бразилец завершил карьеру после того, как привел Космос к чемпионству в 1977 году.

Пеле удостоен Международной премии мира в 1978 году. В 1980 году французское издание L’Equipe назвало его спортсменом века, а в 1999 году он получил такую же награду от Международного олимпийского комитета. В 2014 году в Сантосе открылся Музей Пеле.

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В дополнение к своим достижениям в спорте, он опубликовал несколько автобиографий-бестселлеров и снялся в нескольких успешных документальных и полудокументальных фильмах, а также написал множество музыкальных произведений, в том числе саундтрек к фильму Пеле.

«Король футбола» был трижды женат, у него были романы на стороне, после которых родилось несколько детей. В возрасте 73 лет Пеле объявил о своем намерении жениться на 41-летней Марсии Аоки, японо-бразильском импортере медицинского оборудования, с которой он встречался с 2010 года. Пара поженилась в июле 2016 года.

В 1970 году бразильская военная диктатура провела расследование в отношении футбольной легенды по подозрению в симпатиях к левым силам. Рассекреченные документы показали, что он попал под следствие после того, как ему вручили манифест с призывом к освобождению политзаключенных, после чего больше не участвовал в политической борьбе в своей стране.

1 июня 2022 года Пеле опубликовал в Instagram открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину, в котором публично призвал остановить «злое и неоправданное вторжение РФ в Украину».

В сентябре 2021 года «Король футбола» перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. Хотя его старшая дочь Кели заявила, что у него «все хорошо», через несколько дней Пеле снова положили в реанимацию, прежде чем 30 сентября 2021 года его выписали для начала химиотерапии.

В декабре 2022 года стало известно, что это лечение уже не помогает.

Лучшие голы и технические приемы в карьере Пеле: