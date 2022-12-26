Готовятся к смерти легенды. Родной клуб Пеле установил для него золотой гроб на стадионе — видео 26 декабря, 16:11 Пеле почти всю свою карьеру провел в Сантосе (Фото:Пеле via Instagram)

Бразильский клуб Сантос установил на своем стадионе золотой гроб, предназначенный для Короля футбола Пеле, который находится в больнице в критическом состоянии из-за осложнений, вызванных раком толстой кишки, сообщает AS.

Арена, как ожидается, станет местом сбора болельщиков, если легендарный экс-форвард уйдет из жизни в течение ближайших часов.

На стадионе уже установили огромный шатер, а также подготовили золотой гроб с изображениями трехкратного чемпиона мира.

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В октябре Пеле исполнилось 82 года. В последнее время у него обострились проблемы со здоровьем. В прошлом году он перенес операцию. Позже Короля футбола несколько раз экстренно госпитализировали из-за ухудшения его состояния.

Пеле почти всю свою карьеру провел в Сантосе, за который он выступал на протяжении 18 лет. Позже он провел еще три сезона за американский Нью-Йорк Космос.

Ранее Пеле призвал президента России Владимира Путина остановить войну в Украине.