«Это окончательно решено». Гвардиола рассказал, что будет делать после ухода из Манчестер Сити

54-летний испанец признался, что планирует отдохнуть и уделить внимание своему здоровью.

«Я точно знаю: после этого этапа с Манчестер Сити я сделаю паузу. Это точно, окончательно решено. Сколько именно продлится пауза — не знаю. Год, два, три, пять, десять, пятнадцать — не знаю. Но после Сити я точно остановлюсь, потому что мне нужно остановиться и сосредоточиться на себе, на своем теле.

Я никогда не думал, что буду тренером, что поеду тренировать в Германию, в Англию, что возглавлю тренерский штаб Барселоны или буду играть за нее.

Мы думаем, что все контролируем, но на самом деле — нет. Обязательно произойдет что-то, что появится передо мной, и я скажу: «О, я хочу это сделать или нет?» А если нет — то и не надо. Мой план сейчас — это остановиться. А дальше увидим", — сказал Гвардиола в интервью GQ.

Контракт Гвардиолы с Манчестер Сити рассчитан до июня 2027 года. Испанец возглавляет английский клуб с 2016 года.

Ранее Гвардиола также работал главным тренером каталонской Барселоны и мюнхенской Баварии.

