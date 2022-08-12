Ответ стал вирусным в Сети. Фанаты попросили президента Реала купить Роналду — видео 12 августа, 16:51 Всего в составе «сливочных» Роналду сыграл 435 матчей (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Президент мадридского Реала Флорентино Перес намекнул болельщикам, что клуб вряд ли будет возвращать форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, который хочет сменить команду.



Так, в Сети стало вирусным видео, на котором фанаты просят главу «сливочных» подписать португальскую легенду.

В ответ Флорентино с улыбкой на лице намекнул, почему этот трансфер невозможен: «Криштиану? Опять? В 38 лет?»

Видео дня

Роналду выступал за Реал с 2009 по 2018 год. С командой он выиграл 16 трофеев.

Всего в составе «сливочных» португальский форвард сыграл 435 матчей и забил 446 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Ранее против подписания Роналду выступили фанаты мадридского Атлетико.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.