Ответ стал вирусным в Сети. Фанаты попросили президента Реала купить Роналду — видео

12 августа, 16:51
Всего в составе «сливочных» Роналду сыграл 435 матчей (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Всего в составе «сливочных» Роналду сыграл 435 матчей (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Президент мадридского Реала Флорентино Перес намекнул болельщикам, что клуб вряд ли будет возвращать форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, который хочет сменить команду.

Так, в Сети стало вирусным видео, на котором фанаты просят главу «сливочных» подписать португальскую легенду.

Читайте также:
«Это неприемлемо». Наставник Манчестер Юнайтед раскритиковал Роналду за поведение во время товарищеского матча

В ответ Флорентино с улыбкой на лице намекнул, почему этот трансфер невозможен: «Криштиану? Опять? В 38 лет?»

Видео дня

https://twitter.com/EdmundOris/status/1557811611657699328

Роналду выступал за Реал с 2009 по 2018 год. С командой он выиграл 16 трофеев.

Всего в составе «сливочных» португальский форвард сыграл 435 матчей и забил 446 мячей. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Ранее против подписания Роналду выступили фанаты мадридского Атлетико.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Трансферы ФК Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Видео Криштиану Роналду

Эксклюзивы НВ

Алексей Данилов, секретарь СНБО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
«Крыс надо находить и травить» /
РФ раз и навсегда должна прекратить посягать на наши земли — большое интервью с Алексеем Даниловым
12 августа, 08:46
Политика
Вредные привычки могут стать причиной ваших неудач (Фото:Alexandra Tran/Unsplash)
Откажитесь от жестких диет /
Шесть вредных привычек, которые мешают вам похудеть
12 августа, 07:00
Питание
Пять лучших б/у авто до $5000 (Фото:CC)
Народные любимцы /
Пять надежных б/у авто в бюджете до $5000
12 августа, 07:00
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X