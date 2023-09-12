«Связали ноги и затуманили разум». В Перу перед матчем с Бразилией шаманы сделали заклинание против Неймара 12 сентября, 15:29 Неймар в течение карьеры забил перуанцам шесть голов (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Перед матчем отбора на ЧМ-2026 шаманы из Перу провели ритуал, чтобы нейтрализовать лидера сборной Бразилии Неймара.

Об этом сообщает El Diario.

Неймар в течение своей карьеры забил шесть голов в ворота Перу, поэтому местные болельщики перед матчем в отборе на чМ-2026 решили бороться с форвардом с помощью высших сил.

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Они собрали десять шаманов, которые помолились Отцу Солнцу и провели ритуалы для помощи национальной команде Перу перед противостоянием с грозным соперником.

Они принесли к стадиону флаги, шпаги, амулеты и фотографии игроков обеих команд. К фотографии Неймара они прицепили куклу, связав ей левую ногу и воткнули меч в правую.

«Мы нейтрализовали Неймара, связав ему ноги. Мы привязали его, чтобы он не мог бегать и не играл хорошо. Мы сделали специальный ритуал, чтобы его разум затуманился, и он не мог определить, чего он ищет и какие у него цели», — сказал шаман Феликс Рондан.

Матч Перу — Бразилия состоится 13 сентября и начнется в 05:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Неймар стал рекордсменом по голам в сборной Бразилии, обогнав легендарного Пеле.