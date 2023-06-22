Футбол во время войны: кто и в каком формате сыграет в Первой и Второй лиге Украины
Благодаря ВСУ в Украине можно играть в футбол (Фото:ФК Карпаты)
Профессиональная футбольная лига назвала клубы, которые в следующем сезоне будут выступать в Первой и Второй лиге чемпионата Украины.
В прошлом сезоне в УПЛ из Первой лиги поднялись Полесье, Оболонь и ЛНЗ. А вылетели Ингулец, Металлист и Львов. Впрочем, львовяне на год взяли паузу и играть не будут.
После вынужденного перерыва возвращаются в ПФЛ Подолье, Левый Берег, Виктория и Агробизнес. Из Второй лиги поднялись Нива Бузова и Хуст. Поэтому в Первой лиге сыграют 20 команд. На первом этапе они будут разделены на две группы по географическому принципу:
ГРУППА А
- Агробизнес (Волочиск)
- Карпаты (Львов)
- Нива (Тернополь)
- Хуст (Хуст)
- Эпицентр (Каменец-Подольский)
- Буковина (Черновцы)
- Подолье (Хмельницкий)
- Прикарпатье (Ивано-Франковск)
- Нива (Бузова)
- Металлист (Харьков)
ГРУППА Б
- Ингулец (Петрово)
- Кремень (Кременчуг)
- Диназ (Вышгород)
- Металлург (Запорожье)
- Полтава (Полтава)
- Левый Берег (Киев)
- Чернигов (Чернигов)
- Горняк-Спорт (Горишни Плавни)
- Мариуполь (Мариуполь)
- Виктория (Николаевка)
На первом этапе команды будут играть внутри своих групп в два круга — дома и на выезде. После этого последует разделение на чемпионскую группу и группу за выживание. В первую попадут первые пять клубов из каждой группы, в то время как во вторую — команды, которые займут 6−10 места.
При этом клубы, до этого игравшие в одной группе, не будут играть друг с другом на втором этапе. В турнирной таблице переносятся результаты их игр на первом этапе.
Первые два места из чемпионской группы напрямую выйдут в УПЛ, тогда как 3−4 места будут играть в плей-офф с клубами, которые займут 13−14 позиции в элитном дивизионе.
Также стал известен состав участников Второй лиги. В третьем по силе дивизионе сыграют 13 клубов, в том числе пять новых команд:
- Васт (Николаев)
- Дружба (Мировка)
- Звягель (Звягель)
- Кремень-2 (Кременчуг)
- Кудровка (Кудровка)
- Локомотив (Киев)
- Металлург-2 (Запорожье)
- Нива (Винница)
- Реал Фарма (Одесса)
- Скала 1911 (Стрый)
- Тростянец (Тростянец)
- Чайка (Петропавловская Борщаговка)
- ЮКСА (Киев)
Они сыграют в два круга. Первые два места напрямую выйдут в Первую лигу, а третье место будет играть в плей-офф с третьей с конца командой второго дивизиона.
Сезон в Первой лиге стартует 28 июля, тогда как во Второй лиге — 6 августа. ПФЛ также сообщила, что все матчи обоих турниров будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале организации.