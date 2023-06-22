Футбол во время войны: кто и в каком формате сыграет в Первой и Второй лиге Украины

22 июня, 09:51
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Благодаря ВСУ в Украине можно играть в футбол (Фото:ФК Карпаты)

Благодаря ВСУ в Украине можно играть в футбол (Фото:ФК Карпаты)

Профессиональная футбольная лига назвала клубы, которые в следующем сезоне будут выступать в Первой и Второй лиге чемпионата Украины.

В прошлом сезоне в УПЛ из Первой лиги поднялись Полесье, Оболонь и ЛНЗ. А вылетели Ингулец, Металлист и Львов. Впрочем, львовяне на год взяли паузу и играть не будут.

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После вынужденного перерыва возвращаются в ПФЛ Подолье, Левый Берег, Виктория и Агробизнес. Из Второй лиги поднялись Нива Бузова и Хуст. Поэтому в Первой лиге сыграют 20 команд. На первом этапе они будут разделены на две группы по географическому принципу:

ГРУППА А

  • Агробизнес (Волочиск)
  • Карпаты (Львов)
  • Нива (Тернополь)
  • Хуст (Хуст)
  • Эпицентр (Каменец-Подольский)
  • Буковина (Черновцы)
  • Подолье (Хмельницкий)
  • Прикарпатье (Ивано-Франковск)
  • Нива (Бузова)
  • Металлист (Харьков)

ГРУППА Б

  • Ингулец (Петрово)
  • Кремень (Кременчуг)
  • Диназ (Вышгород)
  • Металлург (Запорожье)
  • Полтава (Полтава)
  • Левый Берег (Киев)
  • Чернигов (Чернигов)
  • Горняк-Спорт (Горишни Плавни)
  • Мариуполь (Мариуполь)
  • Виктория (Николаевка)
ПФЛ
Фото: ПФЛ

На первом этапе команды будут играть внутри своих групп в два круга — дома и на выезде. После этого последует разделение на чемпионскую группу и группу за выживание. В первую попадут первые пять клубов из каждой группы, в то время как во вторую — команды, которые займут 6−10 места.

При этом клубы, до этого игравшие в одной группе, не будут играть друг с другом на втором этапе. В турнирной таблице переносятся результаты их игр на первом этапе.

Первые два места из чемпионской группы напрямую выйдут в УПЛ, тогда как 3−4 места будут играть в плей-офф с клубами, которые займут 13−14 позиции в элитном дивизионе.

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Также стал известен состав участников Второй лиги. В третьем по силе дивизионе сыграют 13 клубов, в том числе пять новых команд:

  • Васт (Николаев)
  • Дружба (Мировка)
  • Звягель (Звягель)
  • Кремень-2 (Кременчуг)
  • Кудровка (Кудровка)
  • Локомотив (Киев)
  • Металлург-2 (Запорожье)
  • Нива (Винница)
  • Реал Фарма (Одесса)
  • Скала 1911 (Стрый)
  • Тростянец (Тростянец)
  • Чайка (Петропавловская Борщаговка)
  • ЮКСА (Киев)

Они сыграют в два круга. Первые два места напрямую выйдут в Первую лигу, а третье место будет играть в плей-офф с третьей с конца командой второго дивизиона.

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Сезон в Первой лиге стартует 28 июля, тогда как во Второй лиге — 6 августа. ПФЛ также сообщила, что все матчи обоих турниров будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале организации.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Первая лига Вторая лига

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