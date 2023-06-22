Футбол во время войны: кто и в каком формате сыграет в Первой и Второй лиге Украины 22 июня, 09:51 Благодаря ВСУ в Украине можно играть в футбол (Фото:ФК Карпаты)

Профессиональная футбольная лига назвала клубы, которые в следующем сезоне будут выступать в Первой и Второй лиге чемпионата Украины.



В прошлом сезоне в УПЛ из Первой лиги поднялись Полесье, Оболонь и ЛНЗ. А вылетели Ингулец, Металлист и Львов. Впрочем, львовяне на год взяли паузу и играть не будут.

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После вынужденного перерыва возвращаются в ПФЛ Подолье, Левый Берег, Виктория и Агробизнес. Из Второй лиги поднялись Нива Бузова и Хуст. Поэтому в Первой лиге сыграют 20 команд. На первом этапе они будут разделены на две группы по географическому принципу:

ГРУППА А

Агробизнес ( Волочиск)

Карпаты ( Львов)

Нива ( Тернополь)

Хуст ( Хуст)

Эпицентр ( Каменец-Подольский)

Буковина ( Черновцы)

Подолье ( Хмельницкий)

Прикарпатье ( Ивано-Франковск)

Нива ( Бузова)

Металлист ( Харьков)

ГРУППА Б

Ингулец ( Петрово)

Кремень ( Кременчуг)

Диназ ( Вышгород)

Металлург ( Запорожье)

Полтава ( Полтава)

Левый Берег ( Киев)

Чернигов ( Чернигов)

Горняк-Спорт ( Горишни Плавни)

Мариуполь ( Мариуполь)

Виктория ( Николаевка)

Фото: ПФЛ

На первом этапе команды будут играть внутри своих групп в два круга — дома и на выезде. После этого последует разделение на чемпионскую группу и группу за выживание. В первую попадут первые пять клубов из каждой группы, в то время как во вторую — команды, которые займут 6−10 места.

При этом клубы, до этого игравшие в одной группе, не будут играть друг с другом на втором этапе. В турнирной таблице переносятся результаты их игр на первом этапе.

Первые два места из чемпионской группы напрямую выйдут в УПЛ, тогда как 3−4 места будут играть в плей-офф с клубами, которые займут 13−14 позиции в элитном дивизионе.

Также стал известен состав участников Второй лиги. В третьем по силе дивизионе сыграют 13 клубов, в том числе пять новых команд:

Васт ( Николаев)

Дружба ( Мировка)

Звягель ( Звягель)

Кремень-2 ( Кременчуг)

Кудровка ( Кудровка)

Локомотив ( Киев)

Металлург-2 ( Запорожье)

Нива ( Винница)

Реал Фарма ( Одесса)

Скала 1911 ( Стрый)

Тростянец ( Тростянец)

Чайка ( Петропавловская Борщаговка)

ЮКСА ( Киев)

Они сыграют в два круга. Первые два места напрямую выйдут в Первую лигу, а третье место будет играть в плей-офф с третьей с конца командой второго дивизиона.

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Сезон в Первой лиге стартует 28 июля, тогда как во Второй лиге — 6 августа. ПФЛ также сообщила, что все матчи обоих турниров будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале организации.