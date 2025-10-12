Первая лига Украины, 11-й тур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица — видео

12 октября, 00:15
Поделиться:
Футболисты клуба ЮКСА (Фото: ФК Прикарпаття)

Футболисты клуба ЮКСА (Фото: ФК Прикарпаття)

Определились два главных фаворита на прямой выход в Премьер-лигу — Черноморец и Буковина.

Читайте также:
Ракицкий получил первую красную карточку в Черноморце за удар соперника головой — видео

11-Й ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ

Воскресенье, 12 октября

13:00. Буковина (Черновцы) — Подолье (Хмельницкий)

15:00. Пробий (Городенка) — Ингулец (Петрово)

Понедельник, 13 октября

12:30. Чернигов — ЮКСА (Тарасовка)

Реклама

13:30. Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Черноморец (Одесса)

15:15. Металлист (Харьков) — Нива (Тернополь)

17:00. Левый Берег (Киев) — Ворскла (Полтава)

Вторник, 14 октября

14:00. Агробизнес (Волочиск) — Феникс-Мариуполь (Мариуполь)

17:00. Виктория (Сумы) — Металлург (Запорожье)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее Ворскла уволила главного тренера после ссоры с фанатами.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Первая лига

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies