Ранее Ворскла уволила главного тренера после ссоры с фанатами.

Определились два главных фаворита на прямой выход в Премьер-лигу — Черноморец и Буковина.

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies