Первая лига Украины, 11-й тур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица — видео
Футболисты клуба ЮКСА (Фото: ФК Прикарпаття)
Определились два главных фаворита на прямой выход в Премьер-лигу — Черноморец и Буковина.
11-Й ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ
Воскресенье, 12 октября
13:00. Буковина (Черновцы) — Подолье (Хмельницкий)
15:00. Пробий (Городенка) — Ингулец (Петрово)
Понедельник, 13 октября
12:30. Чернигов — ЮКСА (Тарасовка)
13:30. Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Черноморец (Одесса)
15:15. Металлист (Харьков) — Нива (Тернополь)
17:00. Левый Берег (Киев) — Ворскла (Полтава)
Вторник, 14 октября
14:00. Агробизнес (Волочиск) — Феникс-Мариуполь (Мариуполь)
17:00. Виктория (Сумы) — Металлург (Запорожье)
Турнирная таблица
