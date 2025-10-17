Первая лига Украины: расписание и результаты матчей 12-го тура, турнирная таблица — видео
Буковина лидирует в Первой лиге (Фото: ФК Буковина)
В центральном матче тура полтавская Ворскла сыграет с черновицкой Буковиной.
12-Й ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ
Суббота, 18 октября
12:00. Ворскла (Полтава) — Буковина (Черновцы)
14:00. Подолье (Хмельницкий) — Металлист (Харьков)
Воскресенье, 19 октября
11:30. Металлург (Запорожье) — Прикарпатье (Ивано-Франковск)
12:30. Агробизнес (Волочиск) — Пробий (Городенка)
13:30. Ингулец (Петрово) — Виктория (Сумы)
14:30. Феникс-Мариуполь (Мариуполь) — Нива (Тернополь)
15:30. Черноморец (Одесса) — Чернигов
Понедельник, 20 октября
14:00. ЮКСА (Тарасовка) — Левый Берег (Киев)
Турнирная таблица