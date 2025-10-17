Первая лига Украины: расписание и результаты матчей 12-го тура, турнирная таблица — видео

17 октября, 13:48
Буковина лидирует в Первой лиге (Фото: ФК Буковина)

В центральном матче тура полтавская Ворскла сыграет с черновицкой Буковиной.

12-Й ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ

Суббота, 18 октября

12:00. Ворскла (Полтава) — Буковина (Черновцы)

14:00. Подолье (Хмельницкий) — Металлист (Харьков)

Воскресенье, 19 октября

11:30. Металлург (Запорожье) — Прикарпатье (Ивано-Франковск)

12:30. Агробизнес (Волочиск) — Пробий (Городенка)

13:30. Ингулец (Петрово) — Виктория (Сумы)

14:30. Феникс-Мариуполь (Мариуполь) — Нива (Тернополь)

15:30. Черноморец (Одесса) — Чернигов

Понедельник, 20 октября

14:00. ЮКСА (Тарасовка) — Левый Берег (Киев)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
