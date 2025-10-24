Первая лига Украины: расписание и результаты матчей 13-го тура, турнирная таблица — видео

24 октября, 11:44
Поделиться:
Киевляне сыграют дома с одесситами (Фото: ФК Левый Берег)

Киевляне сыграют дома с одесситами (Фото: ФК Левый Берег)

В центральном матче тура сыграют команды, которые прошлый сезон провели в УПЛ — Левый Берег и Черноморец.

Читайте также:
Экс-футболист Динамо покинул пост главного тренера клуба Первой лиги после провального старта сезона — ноль побед и последнее место

13-Й ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ

Пятница, 24 октября

12:00. Чернигов — Металлург (Запорожье)

https://www.youtube.com/embed/JtuDbF7K0yo?si=04GPF6xZKMY7sau_

14:00. Буковина (Черновцы) — ЮКСА (Тарасовка)

https://www.youtube.com/embed/nqTDd0xFeJM?si=tiaX1lv6fPOq9FUh

16:30. Нива (Тернополь) — Подолье (Хмельницкий)

https://www.youtube.com/embed/nAJBZhrdmhg?si=I1ttL8j7AZeRW9qM

Суббота, 25 октября

Реклама

12:00. Виктория (Сумы) — Агробизнес (Волочиск)

13:00. Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Ингулец (Петрово)

https://www.youtube.com/embed/m8wEtHEClz4?si=fzpXakNeJvqTeL21

14:00. Пробий (Городенка) — Феникс-Мариуполь (Мариуполь)

https://www.youtube.com/embed/xrEPg4bKHzo?si=Ps44u-U5BdHKaSzg

Воскресенье, 26 октября

13:00. Металлист (Харьков) — Ворскла (Полтава)

14:00. Левый Берег (Киев) — Черноморец (Одесса)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Первая лига

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies