Первая лига Украины: расписание и результаты матчей 13-го тура, турнирная таблица — видео
Киевляне сыграют дома с одесситами (Фото: ФК Левый Берег)
В центральном матче тура сыграют команды, которые прошлый сезон провели в УПЛ — Левый Берег и Черноморец.
13-Й ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ
Пятница, 24 октября
12:00. Чернигов — Металлург (Запорожье)
14:00. Буковина (Черновцы) — ЮКСА (Тарасовка)
16:30. Нива (Тернополь) — Подолье (Хмельницкий)
Суббота, 25 октября
12:00. Виктория (Сумы) — Агробизнес (Волочиск)
13:00. Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Ингулец (Петрово)
14:00. Пробий (Городенка) — Феникс-Мариуполь (Мариуполь)
Воскресенье, 26 октября
13:00. Металлист (Харьков) — Ворскла (Полтава)
14:00. Левый Берег (Киев) — Черноморец (Одесса)
Турнирная таблица