Битва лидеров: расписание и результаты матчей 14-го тура Первой лиги Украины, таблица — видео

31 октября, 11:33
Клуб из Черновцов — лидер Первой лиги (Фото: ФК Буковина)

В центральном поединке сыграют две команды, которые ведут борьбу за выход в УПЛ — Черноморец и Буковина.

Накануне тура Буковина вышла в четвертьфинал Кубка Украины.

14-Й ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ

Суббота, 1 ноября

12:00. Металлург (Запорожье) — Левый Берег (Киев)

13:00. ЮКСА (Тарасовка) — Металлист (Харьков)

Воскресенье, 2 ноября

12:00. Пробий (Городенка) — Виктория (Сумы)

13:00. Ворскла (Полтава) — Нива (Тернополь)

14:00. Ингулец (Петрово) — Чернигов

16:00. Черноморец (Одесса) — Буковина (Черновцы)

Понедельник, 3 ноября

14:00. Агробизнес (Волочиск) — Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Вторник, 4 ноября

13:00. Феникс-Мариуполь (Мариуполь) — Подолье (Хмельницкий)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
