Битва лидеров: расписание и результаты матчей 14-го тура Первой лиги Украины, таблица — видео
Клуб из Черновцов — лидер Первой лиги (Фото: ФК Буковина)
В центральном поединке сыграют две команды, которые ведут борьбу за выход в УПЛ — Черноморец и Буковина.
Накануне тура Буковина вышла в четвертьфинал Кубка Украины.
14-Й ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ
Суббота, 1 ноября
12:00. Металлург (Запорожье) — Левый Берег (Киев)
13:00. ЮКСА (Тарасовка) — Металлист (Харьков)
Воскресенье, 2 ноября
12:00. Пробий (Городенка) — Виктория (Сумы)
13:00. Ворскла (Полтава) — Нива (Тернополь)
14:00. Ингулец (Петрово) — Чернигов
16:00. Черноморец (Одесса) — Буковина (Черновцы)
Понедельник, 3 ноября
14:00. Агробизнес (Волочиск) — Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Вторник, 4 ноября
13:00. Феникс-Мариуполь (Мариуполь) — Подолье (Хмельницкий)
Турнирная таблица