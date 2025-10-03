Первая лига Украины, 9 тур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица — видео
Буковина сыграет с Металлистом (Фото: ФК Буковина)
Уже половина первого круга позади, уверенно лидируют Черноморец и Буковина.
9 ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ
Пятница, 3 октября
12:00. Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Ворскла (Полтава)
14:00. Ингулец (Петрово) — Феникс-Мариуполь (Мариуполь)
Суббота, 4 октября
11:30. Чернигов — Подолье (Хмельницкий)
12:30. Агробизнес (Волочиск) — Металлург (Запорожье)
13:00. Пробий (Городенка) — Черноморец (Одесса)
13:30. Буковина (Черновцы) — Металлист (Харьков)
15:30. Левый Берег (Киев) — Нива (Тернополь)
Воскресенье, 5 октября
12:00. Виктория (Сумы) — ЮКСА (Тарасовка)
Турнирная таблица