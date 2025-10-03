Первая лига Украины, 9 тур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица — видео

3 октября, 11:33
Буковина сыграет с Металлистом (Фото: ФК Буковина)

Буковина сыграет с Металлистом (Фото: ФК Буковина)

Уже половина первого круга позади, уверенно лидируют Черноморец и Буковина.

9 ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ

Пятница, 3 октября

12:00. Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Ворскла (Полтава)

14:00. Ингулец (Петрово) — Феникс-Мариуполь (Мариуполь)

Суббота, 4 октября

11:30. Чернигов — Подолье (Хмельницкий)

12:30. Агробизнес (Волочиск) — Металлург (Запорожье)

13:00. Пробий (Городенка) — Черноморец (Одесса)

13:30. Буковина (Черновцы) — Металлист (Харьков)

15:30. Левый Берег (Киев) — Нива (Тернополь)

Воскресенье, 5 октября

12:00. Виктория (Сумы) — ЮКСА (Тарасовка)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Первая лига

