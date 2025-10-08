Первая лига Украины, 10-й тур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица — видео
Одесситы лидируют в Первой лиге (Фото: ФК Черноморец)
Всего две команды еще ни разу не проигрывали в этом чемпионате — Черноморец и Буковина.
10-Й ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ
Среда, 8 октября
12:00. Ворскла (Полтава) — Чернигов
13:00. Ингулец (Петрово) — Агробизнес (Волочиск)
14:00. Металлург (Запорожье) — Пробий (Городенка)
16:00. Нива (Тернополь) — Буковина (Черновцы)
17:00. Подолье (Хмельницкий) — Левый Берег (Киев)
Четверг, 9 октября
12:00. ЮКСА (Тарасовка) — Прикарпатье (Ивано-Франковск)
13:15. Феникс-Мариуполь (Мариуполь) — Металлист (Харьков)
14:30. Черноморец (Одесса) — Виктория (Сумы)
Турнирная таблица
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал главного тренера Ингульца Василия Кобина за непристойные, оскорбительные слова в адрес официального лица матча.