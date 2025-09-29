Первая лига Украины, 8 тур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица — видео
Команда из Волочиска минимально проиграла Черноморцу (Фото: ФК Агробизнес)
В центральном матче тура лидер чемпионата Черноморец обыграл Агробизнес, который также ведет борьбу за путевку в Премьер-лигу.
8 ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ
Суббота, 27 сентября
12:00. ЮКСА (Тарасовка) — Пробий (Городенка) — 0:0
14:00. Ворскла (Полтава) — Виктория (Сумы) — 1:1
Воскресенье, 28 сентября
12:30. Подолье (Хмельницкий) — Прикарпатье (Ивано-Франковск) — 2:1
14:30. Нива (Тернополь) — Чернигов — 2:0
16:30. Черноморец (Одесса) — Агробизнес (Волочиск) — 1:0
Понедельник, 29 сентября
13:00. Металлист (Харьков) — Левый Берег (Киев) — 0:1
13:45. Металлург (Запорожье) — Ингулец (Петрово) — 0:0
15:30. Феникс-Мариуполь (Мариуполь) — Буковина (Черновцы) — 2:3
Турнирная таблица