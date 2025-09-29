Первая лига Украины, 8 тур: расписание и результаты матчей, турнирная таблица — видео

29 сентября, 17:35
Команда из Волочиска минимально проиграла Черноморцу (Фото: ФК Агробизнес)

В центральном матче тура лидер чемпионата Черноморец обыграл Агробизнес, который также ведет борьбу за путевку в Премьер-лигу.

8 ТУР ПЕРВОЙ ЛИГИ

Суббота, 27 сентября

12:00. ЮКСА (Тарасовка) — Пробий (Городенка) — 0:0

https://www.youtube.com/embed/hCvj_yuHrKQ?si=vRpm1vKx91D_wmWw

14:00. Ворскла (Полтава) — Виктория (Сумы) — 1:1

https://www.youtube.com/embed/UHAI4giwB3c?si=1EiueuHF2LLzGT4Z

Воскресенье, 28 сентября

12:30. Подолье (Хмельницкий) — Прикарпатье (Ивано-Франковск) — 2:1

https://www.youtube.com/embed/uSG4er3WCbY?si=Y6ydI06JSsFXrqLy

14:30. Нива (Тернополь) — Чернигов — 2:0

https://www.youtube.com/embed/4LfJ2SZnZf0?si=SOpsVlNlSvc9Iik6

16:30. Черноморец (Одесса) — Агробизнес (Волочиск) — 1:0

https://www.youtube.com/embed/w3GRySJ4aUw?si=hvmOxBAsWoOWYc2-

Понедельник, 29 сентября

13:00. Металлист (Харьков) — Левый Берег (Киев) — 0:1

https://www.youtube.com/embed/-eQlMebh8N0?si=71KTlNTDXxyvTVL1

13:45. Металлург (Запорожье) — Ингулец (Петрово) — 0:0

https://www.youtube.com/embed/6az0KZR1vIo?si=rpP02ol-GEt5Cco0

15:30. Феникс-Мариуполь (Мариуполь) — Буковина (Черновцы) — 2:3

https://www.youtube.com/embed/FlUevwmCf-Y?si=ZsV_0Er84oueylWD

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Первая лига

