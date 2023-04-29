Предатели сборной Украины. Как сложилась судьба футболистов, которые сбежали в Россию 29 апреля, 10:27 Сборная Украины перед матчем с Венгрией (Фото:footclub.com.ua)

29 апреля 1992 года сборная Украины по футболу провела первый официальный матч. После этой игры несколько игроков начали выступать за сборную России.



Тогда, в 1992-м, в Ужгороде наша команда встретилась с Венгрией. И уступила со счетом — 1:3. Исторический гол за Украину забил Иван Гецко.

УКРАИНА — ВЕНГРИЯ — 1:3

Ужгород. Стадион «Авангард». 13 000 зрителей.

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Арбитр: Вадим Жук (Беларусь).

Украина: Кутепов, Лужный, Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалец, Цымбаларь, Шелепницкий, Саленко (Гецко, 59), Погодин (Сак, 56), Щербаков (Гусев, 69).

Главный тренер: Виктор Прокопенко

Венгрия: Брокхаузер (Т-ш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Леринц (Ковач, 86), Лимпергер (Т-р Балог, 59), Киприх, Мартон (Иллеш, 82), Шалои (Пишонт, 74), Липчеи, Винце.

Главный тренер: Имре Енеи.

Голы: Гецко (90) — Шалои (61), Киприх (70, 84, пен.).

Из этого состава в дальнейшем отказались выступать за сборную Украины Юрий Никифоров (родился в Одессе), Илья Цымбаларь (Одесса), Сергей Щербаков (Донецк) и Олег Саленко (Санкт-Петербург). Они предпочли играть за сборную России.

Как отнеслись к этому в Украине? «Это чистое предательство! Понятно, что им в России предложили лучшие условия. Но никакие деньги не могут сравниться с патриотизмом. Я бы точно никогда не променял родину», — говорил потом многолетний капитан национальной команды Олег Лужный.

Как сложилась судьба наших «героев»? Цымбаларь умер, Щербаков попал в ДТП и остался инвалидом, Никифоров живет в Испании.

Самого большого успеха добился Саленко, который стал лучшим бомбардиром ЧМ-1994 и получил «Золотую бутсу».

Что интересно, после завершения карьеры россиянин Саленко поселился в Киеве. Во время войны активно поддерживает Украину и считает, что его родственников в России зазомбировал Кремль.