«Я впервые им разочарован». Легенда Манчестер Юнайтед раскритиковал Роналду за скандальную выходку во время матча с Тоттенхэмом 20 октября, 19:18 Петер Шмейхель (Фото:Петер Шмейхель via Instagram)

Легендарный экс-вратарь Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель отреагировал на то, что звезда «красных дьяволов» Кришитану Роналду покинул скамейку запасных, не дождавшись финального свистка в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с Тоттенхэмом.

По словам Шмейхеля, у Манчестер Юнайтед сейчас переходный период, поскольку после Алекса Фергюсона в команде сменилось много тренеров и нынешнему наставнику Эрику тен Хагу нужно время, а такие поступки Роналду не идут на пользу команде, сообщает BBC.

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«Я впервые могу сказать, что разочарован Роналду. Обычно я поддерживаю его, я понимаю его ситуацию.

Сейчас у нас есть Эрик тен Хаг, у которого очень четкое представление о том, как он хочет играть в футбол. Нам нужно понимание и время. Нам не нужны такие отвлекающие факторы, и я бы сказал, что это разочаровывает", — сказал Шмейхель.

Ранее Роналду ушел со стадиона до завершения товарищеского матча с испанским Райо Вальекано (1:1).

