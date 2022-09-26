«После матча все узнаете». Главный тренер сборной Украины намекнул на возможную отставку 26 сентября, 16:55 У Петракова в этом году завершается контракт со сборной Украины (Фото:Reuters/Lee Smith)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков может покинуть свой пост после матча против Шотландии в 6-м, завершающем туре Лиги наций.

У Петракова в этом году завершается контракт со сборной Украины, а по словам тренера, переговоров о его продлении пока не было, сообщает YouTube-канал Украинской ассоциации футбол.

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Таким образом, матч против Шотландии может стать для Петракова последним в должности главного тренера национальной команды.

"Никаких переговоров нет. Завтра матч, после него все узнаете. Это вопрос к президенту УАФ", — сказал Петраков.

Петраков также добавил, что работа в сборной очень ответственна и отнимает много сил.

"После матчей сборной я дома чувствую очень большую усталость. Очень тяжело. Но я быстро ухожу, буквально 3-4 дня. Матчи сборных – очень серьезный уровень. Это не давит, но ответственность очень велика", — рассказал тренер.

Матч Украина - Шотландия состоится завтра, 27 сентября, в 21:45.

В поединке определится обладатель путевки в дивизион А. Украину для попадания в элитную лигу устроит только победа, тогда как Шотландии будет достаточно и ничьей.

В предыдущем туре Лиги наций сборная Украины на выезде разгромила Армению (5:0).



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