«Вы тренер, у вас лицензия?». Петраков резко ответил журналисту после поражения в дебютном матче со сборной Армении 26 марта, 13:18 Петраков возглавляет сборную Армении с января 2023 года (Фото:ffa.am)

Экс-наставник сборной Украины Александр Петраков нагрубил журналисту после поражения в дебютном матче во главе сборной Армении от Турции (1:2) в отборе на Евро-2024.

На послематчевой пресс-конференции журналист поинтересовался у Петракова, не поздно ли тот сделал замены, что не понравилось новому наставнику сборной Армении, сообщает sport.news.am.

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«У вас тренер, есть лицензия?», — отреагировал на вопрос Петраков.

" Да, лицензия С", - ответил журналист.

«Можете подать свою кандидатуру на главного тренера сборной, будете тренировать, если вы говорите, что я опоздал. Упрекаете этим. У вас лицензия С, а говорите тренеру, у которого есть лицензия PRO», — сказал Петраков.

В итоге украинский наставник ответил, что не считает, что замены сделал поздно и добавил, что не было достаточно времени, чтобы подготовить сборную Армении.

«Я вообще ребят не знаю, кто на какой позиции. Для того чтобы что-то сделать, нужно больше узнать. Но это не отговорка. Понимаете, о чем идет речь, кто разбирается в футболе. Через неделю невозможно узнать ребят, куда кого-то поставить, кем усилить и так далее. Хотите винить меня — вините», — подытожил Петраков.

1 января у Александра Петракова завершился контракт со сборной Украины, после чего Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении с ним сотрудничества.



Петраков стал главным тренером сборной Армении в январе этого года.

